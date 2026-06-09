Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Kellerbrand führt zu starker Rauchentwicklung

Stuttgart (ots)

- Verrauchter Treppenraum in Mehrfamilienhaus

- Menschenrettung über Drehleiter

- Zeugenaufruf der Polizei

Am Dienstagvormittag gingen gegen 11:20 Uhr mehrere Notrufe in der Integrierten Leitstelle Stuttgart ein. Aufgrund eines Kellerbrandes kam es zu einer starken Rauchentwicklung im Treppenraum eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Straße "Strohberg" Ecke Filderstraße in Stuttgart-Süd. Noch während der Anfahrt wurde ein weiterer Brand aus dem Untergeschoss eines Supermarktes in der Heusteigstraße gemeldet.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte an der ersten Einsatzstelle bestätigten sich die Meldungen. Die Feuerwehr bekämpfte den Kellerbrand mit zwei Trupps unter Atemschutz. Parallel wurde das Treppenhaus und die angrenzenden Wohnungen auf Personen kontrolliert. Eine Person und zwei Katzen mussten mit einer Drehleiter aus ihrer Wohnung gerettet werden. Glücklicherweise kam es zu keinen verletzten Personen.

Weitere Einsatzkräfte erkundeten die zweite Einsatzstelle und gingen ebenfalls unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Durch unterirdische Verbindungen trafen sie nach kurzer Zeit auf die Einsatzkräfte der ersten Einsatzstelle wodurch klar war, dass es sich um eine gemeinsame Einsatzstelle handelte. Das Feuer konnte gegen 11:45 Uhr gelöscht werden. Anschließend fanden aufwendige Nachlöscharbeiten statt und das Gebäude musste maschinell durch die Feuerwehr belüftet werden. Messspezialisten der Feuerwehr überprüften die Umgebungsluft auf Schadstoffe. Anschließend konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr waren gegen 14 Uhr abgeschlossen.

Während der Löscharbeiten besetzten weitere Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr die zwei Feuerwachen der Berufsfeuerwehr.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeipräsidium Stuttgart aufgenommen. Personen welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich an die Polizei zu wenden.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung

Feuerwache 2: Löschzug, Gerätewagen-Hygiene

Feuerwache 3: Löschzug, Löschfahrzeug

Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Verwaltungsstandort: Amtsleiter vom Dienst, Direktionsdienst, Inspektionsdienst und Pressesprecher

Freiwillige Feuerwehr - Abteilung Birkach: Gerätewagen Messtechnik

Wachbesetzung: Abteilungen Münster, Hofen, Untertürkheim und Wangen.

Rettungsdienst: Zwei Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug, Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

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