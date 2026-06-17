Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Vorschulkinder bringen "Gelbe Füße" für einen sicheren Schulweg an

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Heidekreis (ots)

16.06.2026 / Vorschulkinder bringen "Gelbe Füße" für einen sicheren Schulweg an

Bad Fallingbostel: Damit Kinder künftig sicher ihren Schulweg meistern können, haben Vorschulkinder des Kindergartens Soltauer Straße am Dienstagvormittag gemeinsam mit der Polizei die bekannten "Gelben Füße" auf Gehwegen angebracht.

Die auffälligen Fußmarkierungen sollen Kinder gezielt zu besonders sicheren Querungsstellen führen und die pädagogische Verkehrserziehung wirkungsvoll unterstützen.

Die Polizeiinspektion Heidekreis hat sich in diesem Jahr bewusst dafür entschieden, bereits die beiden in unmittelbarer Nähe der Grundschule gelegenen Kindergärten einzubeziehen. Die Standorte der gelben Füße wurden zuvor gemeinsam von Polizei, Schule und Baulastträger festgelegt. Das Anbringen der Markierungen übernahmen die Vorschulkinder, die nach den Sommerferien eingeschult werden.

Begleitet wurde die Aktion vom Bad Fallingbosteler Kontaktbeamten Polizeioberkommissar Felix Zimmermann, der den Kindern vorab die Bedeutung der gelben Füße erklärte und mit ihnen über das sichere Überqueren von Straßen sowie den richtigen Schulweg sprach.

"Verkehrssicherheit beginnt nicht erst am ersten Schultag. Wenn Kinder schon im Kindergarten spielerisch an ihren künftigen Schulweg herangeführt werden, schaffen wir eine wichtige Grundlage für sicheres Verhalten im Straßenverkehr", erklärt Polizeioberkommissar Felix Zimmermann.

Durch die frühzeitige Anbringung vor den Sommerferien sollen die Markierungen bereits vor dem ersten Schultag Aufmerksamkeit erhalten und Familien dabei unterstützen, den zukünftigen Schulweg rechtzeitig gemeinsam zu üben.

Die nächste Aktion ist bereits geplant: Gemeinsam mit den Vorschulkindern des Kindergartens Villa Kunterbunt am Kirchplatz werden am kommenden Freitag weitere "Gelbe Füße" angebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell