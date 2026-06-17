Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel/Walsrode: Gemeinsame Schwerpunktkontrolle an Bahnhöfen

Heidekreis (ots)

16.06.2026 / Gemeinsame Schwerpunktkontrolle an Bahnhöfen

Bad Fallingbostel/Walsrode: Vor dem Hintergrund der seit dem 01.04.2026 geltenden Verordnung über das Verbot des Führens von Waffen und Messern in Verkehrsmitteln und Einrichtungen des öffentlichen Personenverkehrs haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis, der Bundespolizeiinspektion Bremen sowie Mitarbeitende des Landkreises Heidekreis am 16.06.2026 zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr gemeinsame Schwerpunktkontrollen an den Bahnhöfen in Walsrode und Bad Fallingbostel durchgeführt.

Die Verordnung untersagt grundsätzlich das zugriffsbereite Mitführen von Waffen und Messern in Bussen, Bahnen und weiteren Verkehrsmitteln des öffentlichen Personenverkehrs sowie in deren Einrichtungen, beispielsweise in Bahnhofsgebäuden, auf Bahnsteigen oder in Unterführungen. Nicht verboten ist es, Messer sicher verstaut und nicht sofort griffbereit zu transportieren. Auch die Verwendung eines kleinen Messers für alltägliche Zwecke, etwa zum Schälen eines Apfels während einer Zugfahrt, bleibt weiterhin zulässig.

Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen überprüften die Einsatzkräfte mehr als 50 Personen. Dabei wurden lediglich zwei geringfügige Verstöße festgestellt.

"Die Kontrollen dienen in erster Linie der Prävention und sollen dazu beitragen, dass sich Fahrgäste an Bahnhöfen und in öffentlichen Verkehrsmitteln sicher fühlen. Umso mehr freut uns die durchweg positive Resonanz aus der Bevölkerung", resümiert Polizeihauptkommissar Stefan Tabbert die Schwerpunktkontrolle.

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