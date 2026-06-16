Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Polizei stellt E-Scooter sicher; Bispingen/A 7: Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs; Munster: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Heidekreis (ots)

15.06.2026 / Polizei stellt E-Scooter sicher

Munster: Am Montagmorgen kam es gegen 09:10 Uhr im Emminger Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer E-Scooter-Fahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 70-jähriger Autofahrer aus Munster nach rechts auf ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah er die 16-jährige E-Scooter-Fahrerin, die ihm auf dem Radweg entgegenkam, dabei jedoch die falsche Straßenseite nutzte. Es kam zum Zusammenstoß. Die 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte zudem fest, dass für den von der Jugendlichen genutzten E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Darüber hinaus erreichte das Fahrzeug eine höhere Geschwindigkeit als die zulässigen 20 km/h. Der E-Scooter wurde sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

15.06.2026 / Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bispingen/A 7: Am Montag meldeten Zeugen gegen 14:10 Uhr ein Auto auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg, das durch eine äußerst auffällige Fahrweise auffiel. Dabei soll es unter anderem beinahe zu einem Zusammenstoß mit der Mittelschutzplanke gekommen sein. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten das Fahrzeug wenig später an der Tank- und Rastanlage Lüneburger Heide Ost. Bei dem 24-jährigen Fahrer aus Schleswig-Holstein ergaben sich Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und Opiate. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem 24-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

15.06.2026 / Unfall mit zwei Leichtverletzten

Munster: Am Montag kam es gegen 13:00 Uhr im Stadtgebiet von Munster zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Autofahrerin wollte hier von der Breloher Straße nach links in die Hindenburgallee abbiegen und übersah dabei das entgegenkommende Fahrzeug einer 23-jährigen Frau. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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