Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Über Kreisverkehr geschanzt - Fahrer lässt Fahrzeug zurück

Ermittlungen wegen Fahrerflucht haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen eingeleitet, nachdem eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei am Donnerstag kurz nach 9.30 Uhr ein total beschädigtes Fahrzeug bei Nollhof gemeldet hatte. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge dürfte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstagmorgen von der B 463 her kommend rasant in den Kreisverkehr Nollhof eingefahren sein. Dabei geriet er der Spurenlage zufolge mit der linken Fahrzeugseite auf die Mittelinsel und verlor die Kontrolle über den Wagen. Der Skoda kollidierte in der Folge mit einem Verkehrszeichen und blieb an einem Erdhügel auf dem angrenzenden Fahrradweg stehen. Im Fahrzeuginnern lösten durch den Unfall die Airbags aus. Die Polizei geht davon aus, dass zum Unfallzeitpunkt mindestens zwei Personen im Fahrzeug waren. Die Insassen ließen den Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand, am Unfallort zurück und suchten das Weite. Da aus dem Wagen Betriebsstoffe ausliefen, musste die Freiwillige Feuerwehr anrücken und das Erdreich abtragen. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Skoda. Die Beamten gehen ersten Hinweisen auf den Fahrer nach und bitten Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu den Fahrzeuginsassen machen können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

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