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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Berg (bei Weingarten)

Autoüberschlag, mehrere Verletzte

Am Donnerstagabend kam es gegen 22:30 Uhr auf einem Gemeindeverbindungsweg im Waldstück Stumpenholz bei Horrach zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 18-jährige Fahrer eines Peugeot 206 auf regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve von dieser nach rechts ab. Schleudernd prallte der Pkw in ein Bachbett, überschlug sich und kam auf dem Autodach liegend neben der Fahrbahn zum Unfallendstand. Zur Unfallzeit war das Auto mit 5 jungen Männern im Alter zwischen 16 und 18 Jahren besetzt. Zwei der Insassen erlitten schwere, der Fahrer und die beiden übrigen Insassen kamen mit leichteren Verletzungen davon. Lebensgefahr bestand bei keinem. Die alarmierte Feuerwehr musste einen eingeschlossenen Mitfahrer aus dem total zerstörten Auto befreien. Nach einer vorläufigen Schätzung entstand am Pkw wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 8 000 Euro. Aufgrund der gemeldeten Verletztenanzahl waren mehrere Rettungswägen, zwei Notärzte und die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen vor Ort eingesetzt. Die polizeiliche Unfallaufnahme erfolgte durch den Unfallaufnahmedienst mit Unterstützung von zwei Streifen des Polizeireviers Weingarten. Die Unfallermittlungen zur Ursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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