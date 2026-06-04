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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Hohentengen

Nach Alkoholfahrt Weiterfahrt untersagt

Am Mittwochabend gegen 23:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte des Polizeireviers Bad Saulgau einen Mercedes Transporter in der Beizkofer Straße. Hierbei stellten die Kontrollbeamten Alkoholgeruch beim 37-jährigen Fahrer fest. Sowohl der Wert des Atemalkoholtests an der Kontrollstelle, als auch der Wert des, kurz darauf durchgeführten gerichtsverwertbaren Tests beim Polizeirevier Bad Saulgau lagen über dem erlaubten Grenzwert von 0,5 Promille Atemalkoholkonzentration. Die Beamten untersagten dem Betroffenen die Weiterfahrt für die nächsten Stunden. Er hat in der Folge mit einem von der Bußgeldbehörde festgelegten Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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