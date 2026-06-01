Polizei Köln

POL-K: 260601-3-K 15-jähriger Rollerfahrer bei Verkehrsunfall in Köln-Mülheim tödlich verletzt - VU-Team eingesetzt

Köln (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am späten Sonntagabend (31. Mai) auf der Deutz-Mülheimer Straße ist ein 15 Jahre alter Rollerfahrer tödlich verletzt worden. Sein Sozius (14) sowie ein Autofahrer (45) erlitten schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Beteiligten in Krankenhäuser. Der 15-Jährige, der ohne Helm unterwegs war, erlitt schwere Kopfverletzungen und verstarb später im Krankenhaus.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 45-Jährige gegen 23.45 Uhr mit seinem Mercedes die Deutz-Mülheimer Straße in Fahrtrichtung Deutz. Kurz hinter der Danzierstraße prallte der 15-Jährige mit seinem Roller gegen die Fahrerseite der A-Klasse, die vor ihm fuhr.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte vor Ort die Spuren und nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Dabei prüfen die Ermittler unter anderem, ob der 45-Jährige seinen Wagen kurz vor dem Zusammenstoß auf der Deutz-Mülheimer Straße gewendet hatte.

Eine Überprüfung des Rollers ergab, dass dieser Anfang Mai in der Kölner Südstadt gestohlen worden war. Der 15-Jährige verfügte zudem nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis für den als Motorrad zugelassenen Roller.

Das Verkehrskommissariat 2 bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (sw/ts)

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