Polizei Köln

POL-K: 260531-2-K Zeugenaufruf nach Explosion an Shisha-Bar in der Kölner Innenstadt - mehrere Verdächtige vom Tatort geflüchtet

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einer Explosion im Eingangsbereich einer Shisha-Bar am Sonntagmorgen (31. Mai) auf dem Friesenwall im Stadtteil Altstadt-Nord sucht die Polizei Köln nach mehreren Tatverdächtigen. Ein Bewohner einer der Wohnungen über dem Lokal hat nach bisherigen Erkenntnissen eine leichte Rauchvergiftung erlitten und musste medizinisch versorgt werden. In der Bar hatten sich zum Tatzeitpunkt keine Personen aufgehalten. Die Polizei leitete eine großräumige Fahndung ein.

Gegen 6 Uhr hatte ein lauter Knall die Anwohner in der Innenstadt aus dem Schlaf gerissen. Sowohl der Eingangs- sowie auch Teile des Innenbereichs der Bar sind durch die Wucht der Sprengung und den darauffolgenden Brand zerstört worden. Zeugen wollen beobachtet haben, wie mehrere Personen unmittelbar im Anschluss geflüchtet seien.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatgeschehen oder den flüchtigen Personen und deren Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei Köln zu melden.

Das Tatmotiv und die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Mögliche Zusammenhänge mit der "Ermittlungsgruppe (EG) Fusion" werden geprüft. (cr/sb)

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