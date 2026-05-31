Polizei Köln

POL-K: 260531-1-K Passant in Kölner Innenstadt durch Schüsse schwer verletzt - Mordkommission hat Ermittlungen aufgenommen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Durch mehrere Schüsse aus einem vorbeifahrenden Wagen ist am frühen Sonntagmorgen (31. Mai) gegen 4.30 Uhr ein Passant (32) auf der Zülpicher Straße im Stadtteil Neustadt-Süd schwer verletzt worden. Der Mann musste in einer Klinik operiert werden. Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Tatmotiv und die Hintergründe sind derzeit noch unklar.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, dem flüchtigen Fahrzeug oder der Identität und/oder dem Aufenthaltsort des oder der Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden. (cr/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell