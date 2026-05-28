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Polizei Köln

POL-K: 260528-2-K Unbekannter zersticht Streifenwagenreifen vor Wache - Kripo sucht Zeugen

Köln (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (28. Mai) gegen 2 Uhr hat ein etwa 1,80 Meter großer, dünner und mit einer schwarzen Sturmhaube Maskierter vor der Polizeiwache Nippes an der Niehler Straße insgesamt fünf geparkte Streifenwagen beschädigt. Nachdem der mit einer schwarzen dünnen Jacke, einer schwarzen engen Hose und weißen Schuhen bekleidete Mann die Reifen zerstochen hatte, flüchtete er in Richtung Friedrich-Karl-Straße. Die ermittelnde Kriminalinspektion Staatsschutz sucht dringend Zeugen.

Infolge der an den Dienstfahrzeugen ausgelösten Alarmanlagen verließen Beamtinnen und Beamte das Wachgebäude und leiteten eine Nahbereichsfahndung ein. Auf Höhe Niehler Kirchweg stoppten kurz darauf Fahnder einen 19 Jahre alten E-Scooter-Fahrer und stellten bei ihm ein Messer sicher. Es ist noch unklar, ob er für die Tat verantwortlich ist. Um Zeugenhinweise wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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