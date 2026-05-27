Polizei Köln

POL-K: 260527-1-K/E Öffentlichkeitsfahndung mit Foto: 14-jährige Klara H. aus Köln-Porz seit mehreren Tagen vermisst

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht seit Freitagabend (22. Mai) nach der 14 Jahre alten Klara H. Die Essenerin ist derzeit eigentlich in einer geschlossenen Einrichtung in Köln-Porz untergebracht, wird dort aber seit vergangener Woche vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen oder gefährlichen Lage befindet. Da die bisherige Suche erfolglos war, haben ihre Eltern einer Veröffentlichung der Fahndungsfotos zugestimmt.

Bilder der Gesuchten sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/204812

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war das 1,61 Meter große, schlanke Mädchen mit einem dunklen Top, einer blauen Jeans-Hot-Pants und schwarzen Turnschuhen bekleidet. Klara H. hat blonde, längere Haare und blaue Augen.

Die zuständigen Kripobeamten fragen: Wer hat das Mädchen seit dem vergangenen Freitag gesehen oder kann Angaben zum jetzigen Aufenthaltsort machen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariats 62 zu melden. (cr/ts)

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