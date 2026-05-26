Polizei Köln

POL-K: 260526-4-K/BAB Nach mutmaßlicher Unfallflucht auf der BAB 553 - Polizei Köln sucht Fahrer/in eines grünen BMW-SUV mit Sportschlauchboot auf Anhänger

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (22. Mai) auf der Bundesautobahn 553 sucht die Polizei Köln nach dem flüchtigen Fahrer oder der Fahrerin eines grünen BMW-Geländewagens mit einem großen Sportschlauchboot auf einem Anhänger. Dem/Der Gesuchten wird vorgeworfen ohne zu blinken den Fahrstreifen gewechselt zu haben und dadurch einen anderen 35 Jahre alten BMW-Fahrer zu einer Vollbremsung genötigt zu haben. Der 35-Jährige war durch das Manöver ins Schleudern geraten, von der Fahrbahnabgekommen und hatte sich mit seinem Fahrzeug überschlagen. Der Fahrer erlitt dabei Verletzungen, konnte aber selbstständig aus dem Fahrzeug klettern.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer/die Fahrerin des BMW-Anhängergespanns gegen 15.20 Uhr von dem Rastplatz "Am Alten Hau" auf die Autobahn in Richtung Bliesheim gefahren. Anschließend soll er/sie hinter einem Sattelzug gefahren sein und unvermittelt auf die Überholspur gezogen haben.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem flüchtigen Gespann und dessen Fahrer/in geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr/al)

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