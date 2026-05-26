Polizei Köln

POL-K: 260526-3-K Festnahme in Köln-Meschenich - Einsatzkräfte überwältigen Angreifer (60) in seiner Wohnung

Köln (ots)

Am Dienstagmorgen (26. Mai) hat die Polizei Köln mit Unterstützung von Spezialeinheiten einen 60 Jahre alten Mann in einer Wohnung im Stadtteil Meschenich überwältigt.

Zuvor soll der Bewohner eines Mehrfamilienhauses gegen 9.20 Uhr eine Mitarbeiterin (66) der Hausverwaltung mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und verletzt haben. Der mutmaßliche Angreifer flüchtete anschließend mit dem Aufzug in seine Wohnung und verschanzte sich dort. Rettungskräfte brachten die Frau mit Schnittverletzungen an den Händen zur Behandlung in eine Klinik.

Mehrere Streifenteams sicherten daraufhin zunächst das Gebäude an der Alte Brühler Straße sowie die Wohnung des mutmaßlich bewaffneten Mannes.

Als der 60-Jährige die Wohnungstür selbst öffnete, griffen die Spezialeinheiten ein und überwältigten ihn. Bei dem Zugriff erlitt er leichte Verletzungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls aufgenommen. (sw/al)

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