Polizei Köln

POL-K: 260527-2-K/BAB Lkw-Fahrer nach Auffahrunfall auf BAB 4 in Lebensgefahr

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (27. Mai) ist ein 33 Jahre alter Lkw-Fahrer auf der Bundesautobahn 4, in Höhe des Autobahnkreuzes Köln-West, bei einem Auffahrunfall lebensgefährlich verletzt worden. Er war mit seinem Fahrzeug gegen 14.40 Uhr auf einen am Stauende stehenden Lkw aufgefahren und im Führerhaus eingeklemmt worden. Rettungskräfte befreiten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Derzeit ist die Autobahn in Fahrtrichtung Olpe gesperrt. (as/al)

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