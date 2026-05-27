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Polizei Köln

POL-K: 260527-2-K/BAB Lkw-Fahrer nach Auffahrunfall auf BAB 4 in Lebensgefahr

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (27. Mai) ist ein 33 Jahre alter Lkw-Fahrer auf der Bundesautobahn 4, in Höhe des Autobahnkreuzes Köln-West, bei einem Auffahrunfall lebensgefährlich verletzt worden. Er war mit seinem Fahrzeug gegen 14.40 Uhr auf einen am Stauende stehenden Lkw aufgefahren und im Führerhaus eingeklemmt worden. Rettungskräfte befreiten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Derzeit ist die Autobahn in Fahrtrichtung Olpe gesperrt. (as/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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