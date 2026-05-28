Polizei Köln

POL-K: 260528-1-K Bewaffneter Raubüberfall auf Seniorin in ihrer Wohnung - Polizei sucht zwei Täter und Fluchtwagen mit greller Aufschrift

Köln (ots)

Nach einem bewaffneten Raub auf eine 68 Jahre alte Seniorin in ihrer Wohnung am Dienstagabend (26. Mai) in der Achterstraße im Stadtteil Altstadt-Süd sucht die Polizei Köln nach zwei Tätern. Zeugen wollen gesehen haben, dass die Männer in einem dunklen Fahrzeug mit greller Aufschrift vom Tatort geflüchtet sind.

Gegen 17.30 Uhr waren sie in die Wohnung der 68-Jährigen eingedrungen, hatten die Frau mit einer schwarzen Pistole bedroht und Wertsachen gefordert. Nur etwa zwei Minuten später sollen die Räuber mit Geld und Schmuck geflüchtet sein. Beide Männer sollen komplett schwarz gekleidet gewesen und etwa 1,80 Meter groß sein. Zudem sollen beide Sturmhauben und schwarze Einweghandschuhe getragen haben.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, dem Fluchtwagen oder zur Identität und dem Aufenthaltsort der Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/ts)

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