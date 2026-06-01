Polizei Köln

POL-K: 260601-1-BAB/K/RBK Verkehrsunfall auf der A4 bei Bensberg - 66-jähriger Audi-Fahrer in Klinik

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der A4 bei Bensberg ist in der Nacht zu Montag (1. Juni) ein 66 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik, in der er intensivmedizinisch versorgt wird.

Nach ersten Erkenntnissen war der 66-Jährige gegen 23.30 Uhr mit seinem Audi in Richtung Köln unterwegs, als er in Höhe der Anschlussstelle "Bergisch Gladbach-Bensberg" bei einem Fahrstreifenwechsel die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Zeugenaussagen zufolge sei der Audi nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen, bevor er gegen einen Baum prallte.

Drei Autos fuhren über Trümmerteile auf der Fahrbahn und wurden beschädigt.

Ein Unfallaufnahmeteam sicherte die umfangreiche Spurenlage vor Ort. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Aktuell liegen keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung vor. (bg/ts)

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