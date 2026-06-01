Polizei Köln

POL-K: 260601-2-K Autoschlüssel führt zu mutmaßlicher Dealer-Wohnung - Festnahme

Köln (ots)

Polizisten haben in der Nacht zu Montag (1. Juni) die Wohnung einer mutmaßlichen Drogendealerin (53) in der Maybachstraße durchsucht. Dabei stellten sie neben einer Feinwaage und rund 3300 Euro Bargeld über 250 Gramm Amphetamin, mehr als 200 LSD-Trips, rund 50 Gramm Cannabis und Haschisch, knapp vier Gramm MDMA, zehn Fläschchen Aceton sowie ein Beil und ein Jagdmesser sicher. Die Beamten nahmen die 53-Jährige und ihren 56-jährigen Partner vorläufig fest. Sie sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Auslöser war nach aktuellen Erkenntnissen die Kontrolle von vier Jugendlichen (15, 16, 17, 17) gegen 20 Uhr in der Ritterstraße. Die Jugendlichen waren beim Erblicken eines Streifenwagens in ein Parkhaus geflüchtet. Neben einer geringen Menge Cannabis fanden die Beamten einen Autoschlüssel. Weil ein 17-Jähriger widersprüchliche Angaben zu dessen Herkunft machte, suchten die Polizisten nach dem Fahrzeug und fanden es in der Maybachstraße. Dort stellten sie fest, dass der Wagen der 53-Jährigen gehörte. In ihrer Wohnung trafen die Beamten die Frau und ihren 56-jährigen Partner an. Dieser soll beim Eintreffen der Polizisten versucht haben, eine weiße Paste, mutmaßlich Betäubungsmittel, über den Küchenabfluss zu entsorgen. (cw/ts)

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