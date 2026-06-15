Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: 21-Jähriger bei Schussabgabe verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Heidekreis (ots)

15.06.2026 / 21-Jähriger bei Schussabgabe verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Munster: In der Nacht zu Montag kam es gegen Mitternacht im Bereich Winkelmannshof zu mehreren Schussabgaben, bei denen ein 21-jähriger Mann getroffen wurde. Er erlitt dabei nicht lebensbedrohliche Verletzungen.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Heidekreis.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter 05191-93800 zu melden.

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