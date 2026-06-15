PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Heidekreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: 21-Jähriger bei Schussabgabe verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Heidekreis (ots)

15.06.2026 / 21-Jähriger bei Schussabgabe verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Munster: In der Nacht zu Montag kam es gegen Mitternacht im Bereich Winkelmannshof zu mehreren Schussabgaben, bei denen ein 21-jähriger Mann getroffen wurde. Er erlitt dabei nicht lebensbedrohliche Verletzungen.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Heidekreis.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter 05191-93800 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Heidekreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Heidekreis
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Heidekreis
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren