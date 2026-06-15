Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Einbruch in Hotel; Soltau: Auto kommt im Wald zum Stehen; Munster: Nächtliche Verkehrskontrolle

Heidekreis (ots)

14.06.2026 / Einbruch in Hotel

Soltau: In den frühen Morgenstunden des Sonntags verschaffte sich Unbekannte zwischen 04:00 Uhr und 05:10 Uhr Zutritt zu den Büroräumen eines Hotels in der Lüneburger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Täter ein in Kippstellung geöffnetes Fenster, um in das Gebäude einzudringen. Im Inneren gelangten sie in die Büroräume und entwendeten einen Laptop. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

14.06.2026 / Auto kommt im Wald zum Stehen

Soltau: Am Sonntag kam ein 22-jähriger Autofahrer gegen 15:15 Uhr im Bereich Penzhorn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Nachdem das Fahrzeug zunächst drei Leitpfosten touchierte, verlor der junge Mann die Kontrolle. Das Auto überquerte dabei die Fahrbahn und kam nach dem Überfahren mehrerer kleiner Bäume in einem Waldstück zum Stehen. Der Fahrer sowie seine 16-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

13.06.2026 / Nächtliche Verkehrskontrolle in Munster

Munster: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis führten in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 22:00 Uhr und 01:00 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Munster durch. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamtinnen und Beamten unter anderem einen 23-jährigen Mann aus Wietzendorf fest, der im Verdacht steht, sein Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt zu haben. Da der Mann einen Urin-Schnelltest verweigerte und Auffälligkeiten im Rahmen der körperlichen Überprüfung zeigte, wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem kontrollierten die Einsatzkräfte einen 54-jährigen Mann aus Munster. Dabei stellte sich heraus, dass der von ihm vorgelegte ausländische Führerschein mutmaßlich gefälscht war. Gegen ihn wurden ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Darüber hinaus ahndeten die Einsatzkräfte im Verlauf der Kontrolle mehrere weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten.

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