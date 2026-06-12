Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbruch in Tankstelle; Rethem (Aller): Kind verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Heidekreis (ots)

12.06.2026 / Einbruch in Tankstelle

Schneverdingen: In der Nacht zu Freitag verschafften sich Unbekannte gegen 01:40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in der Marktstraße. Im Inneren begaben sich die Täter gezielt in den Kassenbereich und entwendeten dort eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten und E-Zigaretten. Hinweise zur Tat oder zu den flüchtigen Personen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

11.06.2026 / Kind verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Rethem (Aller): Am Donnerstag kam es gegen 13:30 Uhr in der Hainholzstraße in Rethem (Aller) zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Autofahrer die Hainholzstraße, als ein rechts neben ihm fahrendes Kind plötzlich von seinem Fahrrad absprang. Das Fahrrad geriet dadurch auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Auto. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Anschließend entfernte sich das Kind unerlaubt von der Unfallstelle. Der bislang unbekannte Radfahrer wird auf etwa elf Jahre geschätzt, ist rund 1,50 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hatte dunkle Haare. Hinweise zu dem Jungen oder zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Rethem unter 05165-291340 entgegen.

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