Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bomlitz/Elferdingen: Sexuelle Belästigung im Waldgebiet bei Elferdingen

Heidekreis (ots)

02.06.2026: Sexuelle Belästigung im Waldgebiet bei Elferdingen

Bomlitz/ Elferdingen: Bereits am Dienstag, 02.06.2026, kam es gegen 17:00 Uhr in einem Waldstück zwischen Wenzingen, Idingen und der Bad Fallingbosteler Straße "Alte Pulvermühle" zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer jungen Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die joggende Jugendliche von drei bislang unbekannten Männern festgehalten und gegen ihren Willen unsittlich berührt. Die Tathandlungen endeten erst, als ein bislang unbekannter Spaziergänger hinzukam. Die drei Täter ließen daraufhin von der jungen Frau ab und flüchteten fußläufig in Richtung Bad Fallingbostel.

Die drei Männer werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- etwa 1,90 m - geschätztes Alter: 18 bis 25 Jahre - Dreitagebart - kurze schwarze Haare, dunkle Augen - hellblaue Baggy-Jeans - sprach gebrochen Deutsch

Täter 2:

- etwa 1,85 m - geschätztes Alter: 18 bis 25 Jahre - kein Bart - kurze schwarze Haare, vorne etwas länger - hellblaue Baggy-Jeans - dunkles Basecap mit Logo - graue Bauchtasche, als Umhängetasche getragen - sprach gebrochen Deutsch

Täter 3:

- etwa 1,75 m - geschätztes Alter: 18 bis 25 Jahre - leichter Dreitagebart - kurze schwarze Haare, braune Augen - hellblaue Baggy-Jeans - sprach gebrochen Deutsch

Zu der Oberbekleidung ist lediglich bekannt, dass einer der Männer eine Lederjacke und ein anderer einen dunkelroten Hoodie mit unbekanntem Aufdruck getragen haben soll. Eine genaue Zuordnung zu den einzelnen Personen ist jedoch nicht möglich.

Die Polizei sucht nun insbesondere den bislang unbekannten Spaziergänger, der aus Richtung Elferdingen kam, das Tatgeschehen durch sein Hinzukommen beendete und noch kurz mit dem Opfer sprach. Er sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Walsrode unter 05161-48640 zu melden.

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