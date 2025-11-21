Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Scheibe eingeschlagen und Wertsachen geklaut; X4 geöffnet und durchsucht; Auto gestreift und Hecke durchfahren; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Scheibe eingeschlagen und Wertsachen geklaut: Polizei sucht nach Zeugen - Offenbach

(me) Am sehr frühen Freitagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Langfinger gewaltsam Zutritt zu einem schwarzen Kombi. In der Zeit zwischen 0 Uhr und 0.15 Uhr, schlugen die Ganoven zunächst eine Scheibe auf der Beifahrerseite ein und konnten den Audi, welcher im Odenwaldring (30er-Hausnummern) stand, so mutmaßlich öffnen oder in diesen hineingreifen. Neben einem angerichteten Schaden von etwa 1.000 Euro nahmen die Unbekannten auch Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro mit. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Hotline 069 8098-1234 entgegen.

2. Bei Geschwindigkeitsmessungen: Nachwuchskräfte der hessischen Polizei fanden Drogen - Bundesstraße 448 / Offenbach

(me) Am Donnerstag führte die Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südosthessen unter anderem mit Studierenden der Polizei eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich des Ausbauendes der Bundesstraße 448 durch. In der Zeit zwischen 9 Uhr und 15 Uhr, maßen die Beamten die aus Obertshausen ankommenden Fahrzeuge. Insgesamt 55 Fahrzeuge und Personen wurden durch die Beamtinnen und Beamten, nach einer Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, überprüft und hierbei 24 Verwarngelder ausgesprochen beziehungsweise bei 31 Teilnehmern entsprechende Verfahren, inklusive zweier Fahrverbote, eingeleitet. Bei einem Insassen eines Fahrzeugs zur Personenbeförderung konnten die Ordnungshüter neben mehreren Gramm verschiedener Betäubungsmittel auch Utensilien zum Wiegen und Verpacken auffinden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dahingehend aufgenommen.

3. X4 geöffnet und durchsucht - Offenbach

(me) Auf bislang unbekannte Art und Weise gelang es Ganoven am Donnerstag einen schwarzen SUV gewaltlos zu öffnen und aus dem Innenraum unter anderem Bargeld und ein Mobiltelefon zu entwenden. Der BMX X4 wurde gegen 20.45 Uhr durch seinen Besitzer in der Waldstraße (60er-Hausnummern) abgestellt. Knappe eineinhalb Stunden später wurde der "Einbruch" in den Wagen und das Fehlen der Gegenstände im Wert von etwa 200 Euro festgestellt. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Offenbach (069 8098-1234).

4. Auto gestreift und Hecke durchfahren - Offenbach

(me) Eine Autofahrerin streifte am Donnerstagvormittag zunächst eine andere Wagenlenkerin, bevor sie mehrere Meter durch ein Gebüsch fuhr und schließlich dort zum Stehen kam. Die 81-Jährige soll gegen 11.30 Uhr die Dietzenbacher Straße befahren haben, als diese in einer Rechtskurve der zur Eberhard-von-Rochow-Straße werdenden Fahrbahn die Kontrolle über ihren Chevrolet verlor. Mit ihrem schwarzen Wagen touchierte die Dame erst einen auf der Straße wartenden braunen Skoda Yeti, ehe die Frau etwa zehn Meter Buschwerk überfuhr und anhalten konnte. Durch die Kollisionen verletzte sich die Verursacherin und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro.

5. Zeugensuche nach Zusammenstoß mit Fußgänger - Heusenstamm

(me) Die Polizei aus Heusenstamm sucht derzeit Zeugen nach einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fußgänger am Donnerstagmorgen. Der 16-Jährige war offenbar gegen 8 Uhr an der Haltestelle in der Industriestraße ausgestiegen und vor den Bus gelaufen, um die Industriestraße anschließend zu überqueren. Ein auf dieser Fahrspur nahender BMW-Lenker sah den hinter dem Bus hervortretenden jungen Mann offenbar zu spät und konnte einen Zusammenstoß mit diesem nicht mehr verhindern. Der aus Heusenstamm stammende Junge wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Zur Versorgung seiner Wunden kam er in ein Krankenhaus. Zeugen des Crashs melden sich bitte auf der Wache der Polizei (06104 6908-0).

6. Jugendliche stürzte von E-Scooter: Unfallbeteiligte gesucht! - Dietzenbach

(fg) Nach einem Unfallgeschehen, bei dem sich eine 15 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin am Montag in der Babenhäuser Straße im Bereich der 30er-Hausnummern leicht verletzte, ermittelt die Polizei und sucht eine unbekannte Unfallbeteiligte. Gegen 17.45 Uhr habe die Jugendliche auf dem E-Scooter in der Nähe der Straße "Doktor-Heumann-Weg" bei einer dortigen Ampel unvermittelt einen Abbiegevorgang vollzogen. Eine Tesla-Lenkerin habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Die 15-Jährige stürzte, zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ambulant versorgt. Ohne Personalien auszutauschen und nach einem kurzen Gespräch sei die Unbekannte in ihrem weißen Tesla Y davongefahren. Die Polizei bittet diese Unfallbeteiligte sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach zu melden.

Offenbach, 21.11.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

