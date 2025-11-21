POL-OF: Blitzermeldung
Südosthessen (ots)
Geschwindigkeitskontrollstellen für die 48. Kalenderwoche 2025
(fg) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem im Bereich besonders schutzwürdiger Zonen; so wird an Schulwegen, an einem Kindergarten, an einem Seniorenwohnheim sowie an einem Radweg kontrolliert.
Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.
Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:
24.11.2025:
Hanau, Steinheim, Ludwigstraße (Schulweg);
25.11.2025:
Offenbach am Main, Goerdelerstraße (Kindergarten & Schulweg);
26.11.2025:
Rodgau, Nieder-Roden, Frankfurter Straße (Seniorenwohnheim);
27.11.2025:
Dietzenbach, B 459 in Fahrtrichtung Gravenbruch (kreuzende Radwege);
28.11.2025:
BAB 66, Bad Soden-Salmünster in Fahrtrichtung Hanau (Lärmschutz);
29.11.2025 und 30.11.2025:
Hanau, Steinheim, B 45 am dortigen Ausbauende (Lärmschutz).
Offenbach, 21.11.2025, Pressestelle, Felix Geis
