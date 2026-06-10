Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Verkehrskontrolle in Munster; Einbruch in Doppelhaushälfte

Heidekreis (ots)

10.06.2026 / Verkehrskontrolle in Munster

Munster: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis führten am heutigen Tag zwischen 09:30 Uhr und 11:45 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle in der Breloher Straße durch. Im Rahmen der Kontrolle wurden insgesamt elf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste Überschreitung wurde bei einer 51-jährigen Autofahrerin aus dem Landkreis Celle gemessen. Sie war nach Abzug der Messtoleranz mit 67 km/h unterwegs. Darüber hinaus kontrollierten die Einsatzkräfte eine 24-jährige Autofahrerin. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

09.06.2026 / Einbruch in Doppelhaushälfte

Munster: Im Zeitraum zwischen dem 04.06. und dem 09.06.2026 verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer unbewohnten Doppelhaushälfte im Rübezahlweg. Dabei versuchten die Täter zunächst erfolglos, mehrere Fenster und Türen aufzuhebeln. Anschließend wurde eine Küchentür gewaltsam herausgebrochen, wodurch sie in das Gebäude gelangten. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Ob und welches Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

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