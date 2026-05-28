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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Vandalismus

Iserlohn (ots)

Unbekannte zerschlugen die Scheiben zweier Fahrzeuge und zweier Bushaltestellen in Gerlingsen. An der Michaelstraße traf es in der Nacht auf Mittwoch die Heckscheibe eines Opel Meriva. Ebenso wurde die Frontscheibe eines VW Polos am Anemonenweg demoliert. An der Dortmunder Straße und der Bieler Straße wurden zudem zwei Bushaltestellen entglast. Hinweise nimmt die 0237191990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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