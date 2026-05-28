Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zeugensuche nach Vandalismus
Iserlohn (ots)
Unbekannte zerschlugen die Scheiben zweier Fahrzeuge und zweier Bushaltestellen in Gerlingsen. An der Michaelstraße traf es in der Nacht auf Mittwoch die Heckscheibe eines Opel Meriva. Ebenso wurde die Frontscheibe eines VW Polos am Anemonenweg demoliert. An der Dortmunder Straße und der Bieler Straße wurden zudem zwei Bushaltestellen entglast. Hinweise nimmt die 0237191990 entgegen. (lubo)
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