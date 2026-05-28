Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunfall am Fußgängerüberweg: Elfjährige leicht verletzt - Polizei sucht Autofahrerin und Zeugen

Iserlohn (ots)

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen dringend die beteiligte Autofahrerin sowie weitere Unfallzeugen. Eine Autofahrerin erfasste gegen 7 Uhr ein 11-jähriges Mädchen am Fußgängerüberweg auf Höhe der Karl-Arnold-Straße 38. Das Kind erlitt leichte Verletzungen. Die Autofahrerin hielt sofort an und kümmerte sich um das Mädchen. Sie wartete mit der Elfjährigen gemeinsam am Unfallort auf den Bus. Da das Kind vor Ort angab, dass alles in Ordnung sei, verließ die Fahrerin anschließend die Unfallstelle. Das Kind setzte seinen Weg zur Schule fort. Aufgrund von Schmerzen brachten ihre Eltern das Kind zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus und informierten die Polizei. Die Fahrerin war laut Beschreibung des Mädchens eine junge Frau mit schulterlangen, blonden Haaren. Sie sei mit einem orange-rötlichen Auto gefahren, das als "ähnlich einem Golf" beschrieben wurde. Die Polizei bittet die Autofahrerin und weitere Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, sich bei der Polizei unter 02371/9199-0 zu melden. (dill)

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