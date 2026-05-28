Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einladung zu Pressetermin: Vorstellung der neuen Puppenbühne

Märkischer Kreis (ots)

Die Polizei Märkischer Kreis bekommt eine neue Puppenbühne. Das hat sie der tatkräftigen Unterstützung der Verkehrswacht Lüdenscheid zu verdanken. Die feiert schon bald ihr 75-jähriges Bestehen und möchte kommenden Montag, 01.06.2026, um 13.30 Uhr, die neue Puppenbühne an die Polizei übergeben. Hierzu laden Polizei und Verkehrswacht alle interessierten Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich ein. Das Treffen findet an der Schützenhalle Loh in Lüdenscheid statt. Um kurze formlose Anmeldung per E-Mail an pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de wird gebeten. Die Puppenbühne ist fester Bestandteil der polizeilichen Verkehrsunfallpräventionsarbeit. Sie kommt z.B. in Grundschulen zum Einsatz, um Kindern die sichere Teilnahme am Straßenverkehr kindgerecht und plastisch zu erklären. (dill)

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