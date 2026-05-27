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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz am Medio-Center

Hemer (ots)

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht am Dienstag (26.5.) auf dem Kundenparkplatz des Medio-Centers an der Elsa-Brandström-Straße nach möglichen Zeugen. Dort wurde zwischen 13 und 14.10 Uhr ein vor dem Bekleidungsgeschäft Takko ordnungsgemäß abgestellter Audi A5 Sportsback vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem anderen Pkw beschädigt. Es blieb eine Delle im Kotflügel vorne links. Der geschätzte Schaden liegt bei ca. 1200 Euro. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 9099-0 bei der Polizei in Hemer zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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