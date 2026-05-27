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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand eines Holz-Unterstands

Plettenberg (ots)

Unterm Saley brannten vergangene Nacht ein Holz-Unterstand sowie Teile einer Hecke hinter einem Mehrfamilienhaus. Die Einsatzkräfte wurden gegen 02.50 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Verletzt wurde niemand. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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