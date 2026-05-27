Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Brand eines Holz-Unterstands
Plettenberg (ots)
Unterm Saley brannten vergangene Nacht ein Holz-Unterstand sowie Teile einer Hecke hinter einem Mehrfamilienhaus. Die Einsatzkräfte wurden gegen 02.50 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Verletzt wurde niemand. (dill)
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