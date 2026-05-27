Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher stehlen Metall

Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Parkautomat mit Spitzhacke demoliert

Iserlohn (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag, 18 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, das Rolltor einer Firma an der Rombrocker Straße auf. Die Einbrecher ließen Metall mitgehen. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

Polizeibeamte kontrollierten gestern Vormittag einen Autofahrer an der Düsingstraße. Wie sich herausstellte, war der 38-Jährige nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte für einen vorangegangenen Drogenkonsum. Der Fahrer musste die Beamten daher mit zur Wache begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Bei der Durchsuchung des Autos des Mannes, fanden die Polizisten Betäubungsmittel, die sie sicherstellten. Gegen den Iserlohner wird nun wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz, das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Zwei unbekannte Täter demolierten Sonntag, 3.13 Uhr, mit einer Spitzhacke einen Parkautomaten im City-Parkhaus am Kurt-Schumacher-Ring. Die Tat wurde videografiert und gestern Morgen angezeigt. Die Täter flüchteten Richtung Poth. Sie waren männlich, etwa 15-18 Jahre alt und von schlanker Statur. Einer der Täter trug einen schwarzen Jogginganzug, eine Kapuze und war vermummt. Der zweite hielt die Spitzhacke und war mit einer blauen Joggingjacke der Marke Nike bekleidet. Auch er trug Kapuze und war vermummt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Angaben zur Identität der Täter machen können. (dill)

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