PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher stehlen Metall
Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein
Parkautomat mit Spitzhacke demoliert

Iserlohn (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag, 18 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, das Rolltor einer Firma an der Rombrocker Straße auf. Die Einbrecher ließen Metall mitgehen. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

Polizeibeamte kontrollierten gestern Vormittag einen Autofahrer an der Düsingstraße. Wie sich herausstellte, war der 38-Jährige nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte für einen vorangegangenen Drogenkonsum. Der Fahrer musste die Beamten daher mit zur Wache begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Bei der Durchsuchung des Autos des Mannes, fanden die Polizisten Betäubungsmittel, die sie sicherstellten. Gegen den Iserlohner wird nun wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz, das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Zwei unbekannte Täter demolierten Sonntag, 3.13 Uhr, mit einer Spitzhacke einen Parkautomaten im City-Parkhaus am Kurt-Schumacher-Ring. Die Tat wurde videografiert und gestern Morgen angezeigt. Die Täter flüchteten Richtung Poth. Sie waren männlich, etwa 15-18 Jahre alt und von schlanker Statur. Einer der Täter trug einen schwarzen Jogginganzug, eine Kapuze und war vermummt. Der zweite hielt die Spitzhacke und war mit einer blauen Joggingjacke der Marke Nike bekleidet. Auch er trug Kapuze und war vermummt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Angaben zur Identität der Täter machen können. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 07:04

    POL-MK: Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

    Iserlohn (ots) - Die Polizei hat gestern im Stadtgebiet Iserlohn Radarkontrollen durchgeführt. Insgesamt überprüften die Beamten an drei Messstellen 707 Fahrzeuge. 86 Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs. Die erste Kontrolle fand zwischen 12 Uhr und 13.40 Uhr auf der Oestricher Straße statt. Von 120 gemessenen Fahrzeugen hielten sich 18 Fahrer nicht an die vorgeschriebenen 30 km/h innerhalb der geschlossenen ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 15:30

    POL-MK: Unfallflucht: Orangener Renault beschädigt

    Hemer (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagmorgen sucht die Polizei Hemer nach Zeugen. Ein orangener Renault Clio stand im Zeitraum von 09:05 Uhr bis 11:00 Uhr ordnungsgemäß auf dem Kundenparkplatz einer Firma an der Ihmerter Straße 255. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte den Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 15:26

    POL-MK: Unfallflucht: Weißer VW Golf beschädigt - Zeugen gesucht

    Menden (ots) - Am Freitagnachmittag kam es in der Grimmestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Ein weißer VW Golf parkte im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 15:45 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Werler Straße auf Höhe der Hausnummer 4. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte den Pkw beim Vorbeifahren. Der Verursacher entfernte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren