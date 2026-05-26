Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht: Weißer VW Golf beschädigt - Zeugen gesucht

Menden (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in der Grimmestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Ein weißer VW Golf parkte im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 15:45 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Werler Straße auf Höhe der Hausnummer 4. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte den Pkw beim Vorbeifahren. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Am VW Golf entstand Sachschaden an der Fahrerseite: Der linke Außenspiegel wurde komplett beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Das zuständige Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiwache in Menden zu melden. (dill)

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