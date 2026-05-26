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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drei Polizistinnen und Polizisten bei Angriffen verletzt

Menden (ots)

Die Polizei blickt zurück auf einen bislang ruhigen und friedlichen Kirmes-Verlauf. Gleichwohl wurden am zurückliegenden Wochenende drei Beamtinnen und Beamte im Zusammenhang mit der Kirmes bei Angriffen verletzt. An der Werler Straße meldete der Sicherheitsdienst am Samstagnachmittag eine hilflose Frau. Weil sie aggressiv aufgetreten sei und Becher umhergeworfen habe, war sie von den Wachleuten der Veranstaltung verwiesen worden. Polizisten kamen hinzu und wollten die Identität der Frau feststellen. Diese versuchte davon zu laufen und schlug nach den Beamten. Eine Polizistin und ein Polizist wurden leicht verletzt. Die Frau aus Greifswald (43) wurde durch das Ordnungsamt in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Einen weiteren Angriff gab es heute, kurz nach Mitternacht, am Lenzenplatz. Dort kam es zu verbalen Streitigkeiten mit anschließendem Handgemenge. Polizisten gingen dazwischen und versuchten zu schlichten. Eine 27-jährige Mendenerin, die mutmaßlich stark unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, verhielt sich derart aggressiv, dass sie eine Polizistin so schwer verletzte, dass diese ins Krankenhaus gebracht werden musste und nun nicht mehr dienstfähig ist. Auch die Tatverdächtige musste wegen ihres Zustands einem Krankenhaus zugeführt werden. Sie wurde wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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