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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale im Parkhaus
Kupferdiebe erwischt

Altena (ots)

Sonntag rissen zwei Männer einen Handlauf aus Kupfer aus einer Hauswand an der Rahmedestraße. Danach fuhren die Personen mit einem VW Sharan davon. Ein Anwohner beobachtete das Geschehen und informierte die Polizei. Durch das abgelesene Kennzeichen konnten die Beamten in Hagen das Fahrzeug an der Anschrift des Halters in Haspe antreffen. Dort konnte das Kupfer bei einem 32-Jährigen Hagener aufgefunden werden. Die Polizei stellte es sicher und leitete ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls ein.

Von Samstag auf Sonntag wurde in einem Parkhaus Im Küsterort randaliert. Unbekannte haben die Lampen von der Decke gezogen und mehrere Gitterabdeckungen aus den Halterungen gerissen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen unter 0235291990 um Hilfe. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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