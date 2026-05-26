Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Spuren im Gras: Leitplanke beschädigt und geflüchtet

Werdohl (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht an der Berliner Straße. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte im Zeitraum zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 10 Uhr, eine dortige Leitplanke.

Die betroffene Leitplanke grenzt einen Fußweg in Höhe des Hauses Nummer 45 von der Fahrbahn ab. Direkt vor der beschädigten Leitplanke stellten die Beamten deutliche Fahrspuren im Gras fest. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise von Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, nimmt die Polizeiwache Werdohl entgegen. (dill)

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