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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pressebericht zu Verkehrssachen im Kreisgebiet

Märkischer Kreis (ots)

Seit Freitagnachmittag kam es im Kreisgebiet zu folgendem herausragenden Verkehrsunfall:

Balve:

Am Samstag, 23.05.2026, gegen 16.20 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Bochum mit seinem Motorrad Honda die Sorpestraße (K34) in Balve, aus Richtung Sorpesee kommend, in Fahrtrichtung Balve-Mellen. Der 19-Jährige war Mitglied einer 5-köpfigen Motorradgruppe und fuhr mit seinem Motorrad als Letzter in der Gruppe. In einer Linkskurve verlor der 19-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte anschließend mit der Leitplanke, stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Der 19-Jährige wurde einem Krankenhaus in Hüsten zugeführt. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden. Nach den Angaben unabhängiger Zeugen befuhr die Gruppe der Motorradfahrer die K34 mit angemessener Geschwindigkeit.

Rückfragen von Medienvertreterinnen und -vertretern bitte an die Leitstelle der Polizei unter 02371/9199-4710.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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