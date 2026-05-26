Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bilanz nach Geschwindigkeitskontrollen am verlängerten Wochenende

Märkischer Kreis (ots)

Die Polizei hat am langen Wochenende im Kreisgebiet Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und zahlreiche Verstöße registriert.

Am Freitag kontrollierten die Beamten zunächst von 07:45 Uhr bis 12:00 Uhr auf der Langenholthauser Straße in Balve-Garbeck im Rahmen des "Netzwerks Geschwindigkeit". Mittels ESO-Messung wurden 346 Fahrzeuge überprüft. Es folgten 16 Verwarngelder und sieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Ein Pkw aus dem Hochsauerlandkreis fiel außerhalb geschlossener Ortschaft mit 96 km/h statt der erlaubten 70 km/h auf.

Von 11:20 Uhr bis 14:00 Uhr stand das Radar auf der Bahnhofstraße in Menden-Bösperde. Hier passierten 350 Fahrzeuge die Messstelle. Die Bilanz: 32 Verwarngelder und eine Anzeige. Ein Pkw mit MK-Kennzeichen war innerorts mit 60 km/h bei erlaubten 30 km/h unterwegs.

An der Mühlenbergstraße in Bösperde folgten zwischen 14:05 Uhr und 15:25 Uhr sieben Verwarngelder bei 50 gemessenen Fahrzeugen. Ein Motorrad aus dem Kreis erreichte 45 km/h in der 30er-Zone.

Zum Abschluss des Freitags registrierte die Polizei von 15:45 Uhr bis 18:00 Uhr auf der Mendener Straße in Balve-Volkringhausen 675 Fahrzeuge im "Netzwerk Geschwindigkeit". 16 Fahrer zahlten ein Verwarngeld. Ein Pkw (MK) wurde innerorts mit 68 km/h statt 50 km/h gemessen.

Am Sonntag starteten die Beamten auf der Mendener Straße (B7) in Hemer und führten dort von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr Lasermessungen durch. Das Ergebnis: acht Verwarngelder, acht Anzeigen und zwei Fahrverbote. Ein Pkw (MK) raste innerorts mit 95 km/h durch die 50er-Zone. Parallel dazu stand die Radaranlage von 12:25 Uhr bis 17:30 Uhr am Bieberkamp in Menden-Lendringsen. Von 451 gemessenen Fahrzeugen waren 46 im Verwarngeldbereich und 12 im Anzeigenbereich. Auch hier wurden zwei Fahrverbote fällig. Ein Pkw (MK) fiel innerorts mit 97 km/h bei erlaubten 50 km/h auf.

Am Montag, 25.05.2026, endete das Kontroll-Wochenende in Balve-Leveringhausen. Zwischen 12:45 Uhr und 17:30 Uhr erfasste das ESO-System 406 Fahrzeuge. Die Beamten leiteten 58 Verwarngeldverfahren und 18 Ordnungswidrigkeitenanzeigen ein. Den unrühmlichen Höchstwert lieferte ein Kraftrad aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis (EN): Es wurde außerhalb geschlossener Ortschaft mit 73 km/h in einer 30er-Zone gemessen.

Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an, um das Geschwindigkeitsniveau dauerhaft zu senken. (dill)

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