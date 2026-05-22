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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer: E-Scooter-Fahrer flüchtet

Menden (ots)

Nach einem Unfall sucht die Polizei nach einem unbekannten E-Scooter-Fahrer.

Am heutigen Freitag, gegen 13.30 Uhr, befuhr ein Radfahrer die Untere Promenade auf dem rechten Radweg in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der ehemaligen Einfahrt zum Bringhof kam ihm ein E-Scooter-Fahrer entgegen, der zu weit links fuhr. Beide Verkehrsteilnehmer stießen zusammen. Der Radfahrer kam dabei zu Fall und verletzte sich am linken Ellenbogen. Er zog sich eine Schürfwunde zu. Der E-Scooter Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Geschädigte konnte diesen wie folgt beschreiben: Männlich, schwarzer Kapuzenpulli, Kapuze über den Kopf gezogen Dem Radfahrer wurde durch unbekannte männliche Personen an der Unfallstelle geholfen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Menden zu melden! Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache Menden (02372/9099-0) oder per Email (poststelle.maerkischerkreis@polizei.nrw.de) zu melden. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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