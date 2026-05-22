POL-MK: 23 Fahrzeuge fuhren zu schnell durch Garbeck

Neuenrade (ots) - Nach einem Stromausfall hat eine Neuenraderin am Donnerstag eine hohe Summe an einen Handwerker-Dienst gezahlt, obwohl der Fehler nicht behoben wurde. Das hat später ein Neuenrader Handwerker erledigt. Am Donnerstag um 1.15 Uhr bemerkte eine Neuenraderin, dass ihr Strom ausgefallen war. Sie wandte sich online an eine Neuenrader Firma. Kurz vor 3 Uhr bekam sie aber auf ihrem Handy einen Anruf von einer ...

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