Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: 23 Fahrzeuge fuhren zu schnell durch Garbeck
Balve (ots)
In Balve-Garbeck stand ein Radarwagen im Rahmen des Netzwerks Geschwindigkeit von 7.45 bis 12 Uhr an der Langenholthauser Straße. Erlaubt sind dort in den beiden Fahrtrichtungen 70 bzw. 100 km/h. Insgesamt wurden von der ESO-Anlage 346 Fahrzeuge gemessen. Davon waren 23 zu schnell; bei sieben Messungen lag die Geschwindigkeit bereits im Bereich einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der Schnellste war ein Pkw mit HSK-Zulassung, der 96 statt 70 km/h fuhr. (cris)
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