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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mt 103 statt 70 km/h "geblitzt"

Herscheid (ots)

Mit 103 statt der erlaubten 70 km/h durchfuhr heute Morgen ein Pkw eine Radarmessstelle der Polizei an der L561 in Herscheid-Hardt. Insgesamt erfasste die ESO-Anlage zwischen 5.42 und 11 Uhr 2155 Fahrzeuge, davon waren 25 zu schnell. Elf müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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