Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mt 103 statt 70 km/h "geblitzt"
Herscheid (ots)
Mit 103 statt der erlaubten 70 km/h durchfuhr heute Morgen ein Pkw eine Radarmessstelle der Polizei an der L561 in Herscheid-Hardt. Insgesamt erfasste die ESO-Anlage zwischen 5.42 und 11 Uhr 2155 Fahrzeuge, davon waren 25 zu schnell. Elf müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an.
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