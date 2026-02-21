Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bockenheim an der Weinstraße - Führen eines Lkw ohne Berechtigung

Bockenheim an der Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 21.02.26, gegen 15:05 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Fahrer mit einem Lkw die Weinstraße in Bockenheim und wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt einer anlassbezogenen Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Während der Kontrolle konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zum Führen des Lkw war. Die Berechtigung dafür lief im Jahr 2025 ab und der 63-Jährige kümmerte sich nicht rechtzeitig um die Verlängerung seiner Lkw-Fahrerlaubnis. Ein Strafverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell