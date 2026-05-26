Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallfluchten vor Geschäften: Zeugen gesucht

Menden (ots)

Die Polizei ermittelt in zwei Fällen von Unfallflucht.

Vergangenen Freitag kam es in der Kolpingstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß in einer Parkbox gegenüber der Hausnummer 44 abgestellter schwarzer Mazda CX-30 wurde zwischen 12:35 Uhr und 13:35 Uhr beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Mazda am vorderen linken Stoßfänger und verursachte Kratzer. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen weißen Skoda handeln. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der zweite Fall ereignete sich am Samstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Holzener Dorfstraße. Ein Kunde hatte dort seinen grauen Seat Arona in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr ordnungsgemäß geparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte den Seat vermutlich beim Rangieren am Heckstoßfänger hinten links. Es entstanden leichte Kratzer. Auch in diesem Fall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die Angaben zu den beiden Vorfällen machen können, nimmt die Polizei in Menden entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell