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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Einbrüchen
Trickdiebe am Hohler Weg
Balkonbrand in Lössel

Iserlohn (ots)

Nach Einbruchstaten sucht die Polizei Zeugen. Von Samstag auf Sonntag hebelten Unbekannte an einer Wohnungstür an der Brüderstraße. Sie kamen jedoch nicht ins Innere. Ebenso beim Juwelier an der Wasserstraße: hier beschädigte man am Wochenende lediglich die Glasscheibe. An der Wermingser Straße hingegen gelangte man in der Nacht auf Sonntag in einen Handyladen. Aus dem Verkaufsraum wurden jedoch nur Handyattrappen entwendet. Am Hombrucher Weg wurde zudem Freitagabend eine Hebelspur an einer Tür festgestellt. Auch hier ermittelt die Kripo. Hinweise nimmt die 0237191990 entgegen.

Eine 56-Jährige wurde gestern Nachmittag am Hohler Weg um ihren Goldschmuck gebracht. Gegen 14.30 Uhr kam eine Frau auf sie zu und legte ihr angeblich hochwertigen Schmuck an. Bei der "Anprobe" nahm sie die tatsächlich hochwertige Goldkette der Iserlohnerin an sich und verschwand. Zurück blieb nur der billige Modeschmuck. Die Polizei warnt vor der Masche der Trickdiebe und bittet um Vorsicht. Diebe versuchen oftmals mit schnellen Bewegungen und viel Gerede Ablenkung zu erzeugen, sodass der eigentliche Diebstahl erst viel später bemerkt wird.

In Lössel rückten Feuerwehr und Polizei am Samstagabend zum Kühlenberg aus. Gegen 19.25 Uhr kam es zu einem Brand auf einem Balkon. Mutmaßlich ursächlich war hierbei der Gasgrill eines Anwohners, welcher auf einmal hohe Flammen schlug. Die umgehend informierte Feuerwehr löschte den Brand. Nun wird ermittelt, wie das Feuer in einem solchen Ausmaß entstehen konnte. Der 40 Jahre alte Grillbediener und die weiteren Anwohner blieben dabei unverletzt. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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