Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anzeigen wegen Diebstählen, Einbruch und Falschgeld

Werdohl (ots)

Eine Dame wurde Samstag Opfer einer Taschendiebin. Gegen 19.30 Uhr erledigte sie einen Einkauf in einem Supermarkt am Fritz-Thomee-Platz. Eine bisher unbekannte Frau rempelte ihr Opfer an und entwendete vermutlich hierbei die Geldbörse. Dass diese fehlt, bemerkte die Dame jedoch erst später an der Kasse. Die Verdächtige war weiblich, klein und hatte dunkle Haare. Wem ist Samstagabend etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise zum Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls nimmt die Wache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. Einbrecher drangen in der Nacht zu vergangenem Freitag in ein Vereinsheim an der Altenmühle ein. Ob sie Beute machten, steht noch nicht fest. Die Täter knackten mehrere Schlösser, um sich Zutritt zu verschaffen. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. Diebe entwendeten zwischen dem 20.05. und 25.05. an der Leipziger Straße ein Kleinkraftrad. Wer kann Angaben zum Verbleib des schwarzen Fahrzeugs vom Typ Rex mit den Kennzeichen 797KIA machen? Ein 40-Jähriger soll gestern Nachmittag versucht haben, in einer Tankstelle an der Plettenberger Straße mit Falschgeld zu zahlen. Polizeibeamte konnten ihn noch in der Nähe antreffen. Da der polnische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde er vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen Inverkehrbringens von Falschgeld ermittelt. (dill)

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