Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen im Südkreis

Halver/Lüdenscheid (ots)

Die Polizei hat heute mittels Radartechnik im südlichen Kreisgebiet die Tempolimits kontrolliert. Im Fokus der Kontrollen standen die Bundesstraße 229 sowie die Werdohler Landstraße. Die Beamten stellten dabei insgesamt 32 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Fahrverbote mussten nicht verhängt werden.

Zwischen 07:25 Uhr und 09:40 Uhr passierten 720 Fahrzeuge die Messstelle auf der B 229 in Halver-Oeckinghausen. Hier leiteten die Einsatzkräfte acht Verwarngeldverfahren und drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen ein. Ein Pkw mit Zulassung im Märkischen Kreis fiel dabei mit 83 km/h statt der erlaubten 60 km/h außerhalb der geschlossenen Ortschaft auf.

Bei einer anschließenden Kontrolle von 10:20 Uhr bis 12:50 Uhr auf der Werdohler Landstraße in Lüdenscheid-Wettringhof überprüfte die Polizei weitere 804 Fahrzeuge. Das Ergebnis dieser Messung im außerörtlichen 50er-Bereich beläuft sich auf 20 Verwarngelder und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die höchste Überschreitung ging auf das Konto eines Pkw mit Münchener Kennzeichen. Der Fahrer wurde mit 82 km/h eingemessen.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die Tempolimits einzuhalten. Zur Senkung des Unfallrisikos wird die Verkehrsüberwachung im Kreisgebiet konsequent fortgesetzt. (dill)

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