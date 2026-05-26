Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randalierer eingewiesen

Metalldiebstahl mit Hubschrauberfahndung

Lüdenscheid (ots)

Ein 41-jähriger Lüdenscheider sorgte gestern Mittag für einen Polizeieinsatz am Memeler Weg. Der offenbar psychisch stark verwirrte Mann, schrie lautstark herum und versuchte in ein Mehrfamilienhaus einzudringen. Anwohner hatten daher den Notruf gewählt. Polizeibeamten gelang es nicht den hochaggressiven Mann zu beruhigen. Er musste schließlich überwältigt werden. Hiergegen leistete er Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten, weswegen nun gegen ihn ermittelt wird. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Ordnungsamt wurde hinzugezogen und wies ihn in eine psychiatrische Klinik ein. (dill)

Nach einem versuchten Kabeldiebstahl an der Talstraße in Brügge konnte die Polizei einen der zwei Tatverdächtigen erwischen. Samstag alarmierte eine Zeugin um kurz nach 17 Uhr die Polizei. Zwei Männer hatten offenbar ein leeres Firmengelände mit einem Transporter aufgesucht und Metall einladen wollen. Sie flüchteten bei Eintreffen der Beamten zu Fuß in den Wald. Direkt eingeleitete Fahndungsmaßnahmen unter Hinzuziehung eines Hubschraubers führten zur Ergreifung eines 35-Jährigen aus Schalksmühle.Er wurde nach anschließenden polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle entlassen. Das Fahrzeug der Tatverdächtigen mit möglichem Diebesgut wurde sichergestellt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in der Angelegenheit. Zeugen des Geschehens können sich an die 0235190990 wenden. (lubo)

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