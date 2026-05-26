PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randalierer eingewiesen
Metalldiebstahl mit Hubschrauberfahndung

Lüdenscheid (ots)

Ein 41-jähriger Lüdenscheider sorgte gestern Mittag für einen Polizeieinsatz am Memeler Weg. Der offenbar psychisch stark verwirrte Mann, schrie lautstark herum und versuchte in ein Mehrfamilienhaus einzudringen. Anwohner hatten daher den Notruf gewählt. Polizeibeamten gelang es nicht den hochaggressiven Mann zu beruhigen. Er musste schließlich überwältigt werden. Hiergegen leistete er Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten, weswegen nun gegen ihn ermittelt wird. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Ordnungsamt wurde hinzugezogen und wies ihn in eine psychiatrische Klinik ein. (dill)

Nach einem versuchten Kabeldiebstahl an der Talstraße in Brügge konnte die Polizei einen der zwei Tatverdächtigen erwischen. Samstag alarmierte eine Zeugin um kurz nach 17 Uhr die Polizei. Zwei Männer hatten offenbar ein leeres Firmengelände mit einem Transporter aufgesucht und Metall einladen wollen. Sie flüchteten bei Eintreffen der Beamten zu Fuß in den Wald. Direkt eingeleitete Fahndungsmaßnahmen unter Hinzuziehung eines Hubschraubers führten zur Ergreifung eines 35-Jährigen aus Schalksmühle.Er wurde nach anschließenden polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle entlassen. Das Fahrzeug der Tatverdächtigen mit möglichem Diebesgut wurde sichergestellt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in der Angelegenheit. Zeugen des Geschehens können sich an die 0235190990 wenden. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 11:41

    POL-MK: Drei Polizistinnen und Polizisten bei Angriffen verletzt

    Menden (ots) - Die Polizei blickt zurück auf einen bislang ruhigen und friedlichen Kirmes-Verlauf. Gleichwohl wurden am zurückliegenden Wochenende drei Beamtinnen und Beamte im Zusammenhang mit der Kirmes bei Angriffen verletzt. An der Werler Straße meldete der Sicherheitsdienst am Samstagnachmittag eine hilflose Frau. Weil sie aggressiv aufgetreten sei und Becher umhergeworfen habe, war sie von den Wachleuten der ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 11:40

    POL-MK: Anzeigen wegen Diebstählen, Einbruch und Falschgeld

    Werdohl (ots) - Eine Dame wurde Samstag Opfer einer Taschendiebin. Gegen 19.30 Uhr erledigte sie einen Einkauf in einem Supermarkt am Fritz-Thomee-Platz. Eine bisher unbekannte Frau rempelte ihr Opfer an und entwendete vermutlich hierbei die Geldbörse. Dass diese fehlt, bemerkte die Dame jedoch erst später an der Kasse. Die Verdächtige war weiblich, klein und hatte ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 11:36

    POL-MK: Zeugensuche nach Einbrüchen / Trickdiebe am Hohler Weg / Balkonbrand in Lössel

    Iserlohn (ots) - Nach Einbruchstaten sucht die Polizei Zeugen. Von Samstag auf Sonntag hebelten Unbekannte an einer Wohnungstür an der Brüderstraße. Sie kamen jedoch nicht ins Innere. Ebenso beim Juwelier an der Wasserstraße: hier beschädigte man am Wochenende lediglich die Glasscheibe. An der Wermingser Straße hingegen gelangte man in der Nacht auf Sonntag in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren