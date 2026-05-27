Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Iserlohn (ots)

Die Polizei hat gestern im Stadtgebiet Iserlohn Radarkontrollen durchgeführt. Insgesamt überprüften die Beamten an drei Messstellen 707 Fahrzeuge. 86 Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs. Die erste Kontrolle fand zwischen 12 Uhr und 13.40 Uhr auf der Oestricher Straße statt. Von 120 gemessenen Fahrzeugen hielten sich 18 Fahrer nicht an die vorgeschriebenen 30 km/h innerhalb der geschlossenen Ortschaft. Sie kamen mit einem Verwarngeld davon. Der unrühmliche Spitzenreiter war ein Pkw aus dem Kreis, der mit 48 km/h gemessen wurde. Ab 13:55 Uhr verlagerten die Einsatzkräfte zur Brinkhofstraße nach Letmathe. Hier passierten bis 15:30 Uhr 260 Fahrzeuge die Radaranlage. Die Beamten registrierten 41 Verwarngelder und leiteten drei Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Auch hier fiel ein lokaler Pkw besonders negativ auf: Er passierte die 30-Zone innerorts mit 53 km/h. Die letzte Kontrolle des Tages erfolgte zwischen 15:45 Uhr und 18:05 Uhr auf der Schirrnbergstraße in Leckingsen. An der Messstelle außerhalb der geschlossenen Ortschaft wurden 327 Fahrzeuge registriert. 22 Fahrzeugführer erhalten nun ein Verwarngeld. Zwei Fahrer müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Den Tageshöchstwert lieferte ein auswärtiger Pkw mit Hildesheimer Kennzeichen. Er fuhr bei erlaubten 50 km/h mit einer Geschwindigkeit von 78 km/h durch die Messstelle. Fahrverbote mussten am Dienstag an keiner der Messstellen ausgesprochen werden. Die Polizei kündigt an, die Kontrollen zur Senkung des Geschwindigkeitsniveaus im Kreisgebiet konsequent fortzusetzen. (dill)

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