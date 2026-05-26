Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht: Orangener Renault beschädigt

Hemer (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagmorgen sucht die Polizei Hemer nach Zeugen. Ein orangener Renault Clio stand im Zeitraum von 09:05 Uhr bis 11:00 Uhr ordnungsgemäß auf dem Kundenparkplatz einer Firma an der Ihmerter Straße 255. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte den Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiwache Hemer zu melden. (dill)

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