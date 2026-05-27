Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Versuchter Einbruch in SB-Waschanlage
Lüdenscheid (ots)
Unbekannte versuchten am zurückliegenden Wochenende die Tür zu einer SB-Waschanlage an der Bräuckenstraße aufzubrechen. Die Täter richteten Sachschaden an der Tür an und flüchteten unerkannt. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)
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