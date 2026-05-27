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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in SB-Waschanlage

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte versuchten am zurückliegenden Wochenende die Tür zu einer SB-Waschanlage an der Bräuckenstraße aufzubrechen. Die Täter richteten Sachschaden an der Tür an und flüchteten unerkannt. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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