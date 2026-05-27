POL-MK: Versuchter Einbruch in SB-Waschanlage

Hemer (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagmorgen sucht die Polizei Hemer nach Zeugen. Ein orangener Renault Clio stand im Zeitraum von 09:05 Uhr bis 11:00 Uhr ordnungsgemäß auf dem Kundenparkplatz einer Firma an der Ihmerter Straße 255. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte den Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den ...

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