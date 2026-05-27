Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer sah den Dieb?

Menden (ots)

Am Pastor-Fischer-Weg war gestern, gegen 5.45 Uhr, ein Dieb unterwegs. Er betrat die Gartenlaube eines Einfamilienhauses und entwendete Nahrungsmittel sowie einen Rasentrimmer. Laut Überwachungskamera war der Täter männlich, trug einen roten Pullover, eine blaue Jeanshose und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Wer hat den Täter gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

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